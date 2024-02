Unbekannte verunstalten Bahnhof und Parkbänke mit Hakenkreuze

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 15:14 / ©Screenshot Google Maps/HannoThurnherFilm

Insgesamt wurden 23 Hakenkreuze mit roter Farbe auf Wände und die Fahrbahn der Fahrradunterführung beim Bahnhof Lauterach gesprüht. Darüber hinaus wurden weitere Hakenkreuze auf drei Parkbänke in der Nähe des Bahnhofs sowie zwei Hakenkreuze auf eine Außenwand des Wasserwerks in Hard aufgebracht. Die Taten haben nicht nur zu einem schockierenden Anblick geführt, sondern auch einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursacht.

Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Schmierereien in Lauterach

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch aufgrund von Übertretungen nach dem Verbotsgesetz. Die Hintergründe und Motive der Täterschaft sind bisher unklar. Die Polizeiinspektion Lauterach bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise, die zur Identifikation der Verursacher führen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8132 an die Polizei zu wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2024 um 15:18 Uhr aktualisiert