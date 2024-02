Jetzt auch in Kärnten: „Demo gegen Rechts“ findet in Klagenfurt statt

Groß in den Medien waren jene Demos gegen Rechts, die bereits in Deutschland stattgefunden haben. Auch in Österreich sind bereits Menschen – etwa in Wien oder in Graz – deshalb auf die Straßen gegangen. Der Hintergrund ist jener, dass das Recherchezentrum „Correctiv“ ein Rechtsextremen-Treffen am 25. November enthüllt hat. Dort sollen sich neben „AfD“-Politikern auch Personen der rechtsextremen Bewegung aus Österreich – darunter Martin Sellner – befunden haben. Bei dem Treffen soll über Massendeportationen von Millionen von Menschen gesprochen worden sein.

Demo ist beim Stadttheater

Nun möchte man auch in Klagenfurt gegen dieses Gedankengut auf die Straße gehen, wie man auf Facebook ankündigt. Die Hochschülerschaft der Klagenfurter Universität organisiert eine Demonstration mit Unterstützung von über 30 anderen Organisationen, wie es in der Ankündigung heißt. Die Demonstration soll am Freitag, den 23. Februar ab 17.30 Uhr, beim Stadttheater stattfinden.