Böller explodierten in Hand von 12-jährigem Kärntner

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 13:56 / ©pixabay

Ein 12-jähriger Bub aus dem Bezirk Spittal an der Drau wollte am Mittwoch einen selbstgebauten Sprengkörper aus mehreren Feuerwerkskörpern der Kategorie F1 im Garten zünden. „Aus bislang unbekannter Ursache detonierte dieser Sprengkörper bereits in seiner Hand“, heißt es seitens der Polizei.

Bursche schwer verletzt

Der 12-Jährige lief zu seiner Mutter. Diese setzte sofort die Rettungskette in Gang. Nach Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C7 wurde der Bub mit schweren Verletzungen an der linken Hand ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.