Endspurt: Dieses Ziel hat sich die Klagenfurter Austria gesetzt

Gerade das Spiel beim Tabellendritten, dem LASK, am Wochenende hat gezeigt, in welche Richtung es für die Austria gehen könnte. Beim 2:2 zeigte man eine starke Leistung und musste erst sehr spät den Ausgleich hinnehmen. „Die Vorstellung in Linz war Top-6-würdig, daran besteht sicherlich kein Zweifel“, ist sich auch Torhüter Phillip Menzel sicher. Das ist auch genau jenes Ziel, das sich die Austria gesetzt hat. Im oberen Playoff wäre man die Abstiegssorgen zumindest für diese Saison auf alle Fälle wieder los.

Austria mit guter Ausgangslage

„Aber ob wir es auch wirklich ins obere Playoff schaffen und dahingehören, wird sich erst in den kommenden vier Spielen zeigen“, so Menzel. Aktuell liegt die Austria mit 27 Punkten auf Rang 5 und hat damit eine gute Ausgangslage für den Endspurt. Allerdings hat Rapid auf Rang 6 genauso viele Punkte wie die Austria, hinter Rapid folgt mit Austria Wien der zweite Wiener Verein mit 24 Punkten und dahinter liegt der WAC mit 23 Punkten.

5 Teams im Kampf um 3 Plätze

Die beiden Wiener und die beiden Kärntner Vereine werden also wohl gemeinsam mit Hartberg (auf Platz 4 mit 29 Punkten) in den kommenden vier Runden um drei Plätze im oberen Playoff kämpfen.