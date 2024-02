Bei ÖVP-Event: Tierschützer protestierten vor Messehalle

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 06:36 / ©VGT

Während über tausend Menschen am politischen Aschermittwoch – wie berichtet – den Worten von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in der Klagenfurter Messehalle lauschten, protestierten draußen Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Ihr Ziel: Auf die anhaltende Problematik in der Schweinemast hinzuweisen. Nach wie vor wird ein Ende der Vollspaltenböden gefordert.

©VGT | Auf Plakaten war zu lesen: „ÖVP, wann kommt endlich das Vollspaltenbodenverbot?"

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 06:38 Uhr aktualisiert