Germany’s Next Topmodel: Zwei Österreicher kämpfen um den Titel

Ab heute, Donnerstag 15. Februar 2024, geht es wieder los. Die 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ steht in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr hat sich Heidi zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Das besondere an dieser Staffel? Diesmal träumen nicht nur Heidis „Mädchen“ vom Topmodel-Titel. Auch Männer sind heuer erstmalig als Kandidaten dabei. Außerdem wird es zwei Gewinner und zwei Cover geben, verrät der TV-Sender Prosieben. Mit dabei sind auch zwei Österreicher. Maximilian und Kadidja aus Wien kämpfen um das begehrte Cover.

Respekt vor dem Umstyling

Italien, Österreich und Senegal: Kadidjas Familie vereint unterschiedliche Kulturen. Die Wienerin ist mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen, wobei ihre Schwester Mona eines ihrer größten Vorbilder ist. Die 21-Jährige beschreibt sich selbst als eine abenteuerlustige und temperamentvolle Person. Aktuell ist sie als Kosmetikerin tätig und powert sich in ihrer Freizeit vor allem sportlich mit Fußball und Cheerleading aus. „Mit GNTM geht für mich der Traum in Erfüllung, ein Model zu werden. Ich möchte der Welt meine Persönlichkeit präsentieren und vor allem über mich hinauswachsen2, erklärt sie im Interview mit Prosieben.

©ProSieben/Michael de Boer

„Ich selbst bin mein größtes Vorbild„

Der Wiener ist in der Genusswelt zu Hause: Hauptberuflich arbeitet Maximilian als Barista und in seiner Freizeit liebt er es zu kochen. Daneben hat er mit dem Modeln eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt. Der 21-Jährige weiß ganz genau, welche Talente er als Male-Model mitbringt, und ist sich sicher, bei „Germany’s Next Topmodel“ weit kommen wird. „Ich weiß, dass ich nicht nur die altmodischen Standardmaße eines Male-Models mitbringe, sondern auch eine lustige Art und einen unvergesslichen Charakter habe“, ist sich der Wiener sicher. Als Kind wollte er immer Rechtsanwalt oder Lehrer werden.