Ein Punkt fehlt noch: KAC in Wien zu Gast

Während der KAC die Tabelle der Liga seit 6. Jänner anführt und nur noch einen Zähler braucht, um nach 13 Jahren wieder einmal den Grunddurchgang auf Position eins zu beenden, haben die Vienna Capitals keine Chance mehr auf die Pre-Playoffs. Der KAC hat in 37 seiner 45 Saisonspiele angeschrieben. Im Verlauf der letzten 23 Begegnungen hat man nur einmal keine Punkte mitnehmen können.

Capitals verpassen die Post Season

Die 0:3-Niederlage gegen Ljubljana am Dienstag hat es fixiert: Die Vienna Capitals können auch rechnerisch die Pre-Playoffs nicht mehr erreichen. Damit ist die Bundeshauptstadt in Österreichs höchster Spielklasse erstmals seit 20 Jahren nicht in der Post Season vertreten. In den 45 Saisonspielen der Wiener konnten diese nur neun Siege nach regulärer und sieben Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen einfahren. Die Vorzeichen der Partie könnten also kaum unterschiedlicher sein.