Weltweite Aktion: Deshalb leuchtet der Grazer Uhrturm heute blau

Der Tag nach dem Valentinstag steht weltweit im Zeichen des seltenen Gendefekts „Angelman-Syndrom“. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und Betroffenen Mut zu schenken, leuchtet der Uhrturm am heutigen 15. Februar deshalb wieder blau. Auch das Riesenrad in Wien, die Bergisel Schanze, und einige Wahrzeichen mehr in Österreich werden blau beleuchtet. Jedes Jahr gibt es in vielen weiteren Ländern diese Aktion. So werden beispielsweise auch der Eiffelturm und die Niagara Fälle wieder in Blau erstrahlen.

Angelman-Syndrom

Das Angelman Syndrom ist die Folge einer seltenen Genbesonderheit auf Chromosom 15, die unter anderem mit psychischen und motorischen Entwicklungsverzögerungen, kognitiver Behinderung, Hyperaktivität und einer stark reduzierten Lautsprachentwicklung einhergeht. Der britische Kinderarzt Harry Angelman (1915-1996) mit dem Fachgebiet Neurologie beschrieb im Jahr 1965 das später nach ihm benannte Syndrom erstmals unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Er nannte es aufgrund des auffälligen Bewegungsmusters und des häufigen Lachens der Kinder, die er damals betreute, Happy-Puppet-Syndrom (engl.: happy = glücklich + puppet = Puppe).

Seltener Gendeffekt

Sowohl Buben als auch Mädchen können mit dem Angelman-Syndrom geboren werden. Im Jahr 1965 beschrieb Angelman 150 Fallbeispiele; im Jahr 2005 waren weltweit über 800 dokumentiert. Die Besonderheit tritt mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 1:15.000 bis 1:20.000 auf, wobei davon auszugehen ist, dass das Angelman-Syndrom vielfach nicht als solches diagnostiziert wird, sondern beispielsweise als Autismus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 16:57 Uhr aktualisiert