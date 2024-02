„Unerwartet verstorben“: Feuerwehr trauert um langjÃ¤hriges Mitglied

Bruck an der Mur

Prof. Mag. Otto Ernest Gutmann ist am Dienstag, dem 13. Feber 2024, unerwartet im 64. Lebensjahr verstorben. Er war für die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur als Brandmeister der Verwaltung, Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die Florianis aus Bruck an der Mur trauern um ihr langjähriges Mitglied.

Florianis in Trauer

„Wir erfüllen die traurige Pflicht, Nachricht zu geben, dass unser Kamerad, Brandmeister d.V. Prof. Mag. Otto Ernest GUTMANN nach langjährigem, verdienstvollem Wirken um das Feuerwehrwesen für die Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur am Dienstag, dem 13. Februar 2024 im 64. Lebensjahr unerwartet verstorben ist. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie. Ein letztes „Gut-Heil“, heißt es im Nachruf.