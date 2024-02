Musiker der Vienna Brass Connection kommen nach Villach

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 21:59 / ©Tim Hast

2024 jährt sich der Geburtstag des Komponisten Anton Bruckner zum 200. Mal. Für die Vienna Brass Connection ist das ein Grund zu feiern und so wird es auch einen Bruckner-Schwerpunkt im Konzertprogramm geben, um seine kraftvolle Musik entsprechend zu würdigen. Dies bietet eine einzigartige Mischung aus Klanglandschaften, mitreißenden Rhythmen und durch Musik ausgedrückte Emotionen, die Geschichten erzählen, aber Raum für Interpretationen lassen und die Fantasie anregen.

Rezept für die Vienna Brass Connection

Die Musiker der Vienna Brass Connection sind Mitglieder in Top-Orchestern und in den verschiedensten Ensembles tätig. Obwohl sie beruflich weit verstreut arbeiten, verbindet alle eine langjährige Freundschaft und ein breitgefächertes musikalisches Interesse. Das Ensemble spielt ausgewählte Musik, die das ganze Spektrum des Lebens widerspiegelt: Mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner. Die Karten sind in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich.