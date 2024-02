„Menschen helfen Menschen“: KAGes ist Steiermarks familienfreundlichster Betrieb

„Die KAGes ist sehr stolz auf die Auszeichnung als familienfreundlichstes Unternehmen der Steiermark. Um das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und ihrer Familien zu gewährleisten, verfolgt die KAGes einen ganzheitlichen Ansatz. Unser Ziel ist es, eine Unternehmenskultur zu pflegen, die auf Verantwortung, Vertrauen, Wertschätzung und Verständnis jedes Einzelnen basiert“, berichtet Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark.

Diese Auszeichnung als Anerkennung und Ansporn

„Diese Auszeichnung ist eine Ehre für die KAGes und bestätigt unser Engagement, optimale Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. Um familienfreundliche Arbeitsplätze zu bieten, investieren wir unter anderem in Kinderbetreuung, Parkmöglichkeiten und sorgen zu dem für flexible Arbeitszeitmodelle.“, ergänzt Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik. Die

Beruf und Familie unter einem Hut

Die KAGes überzeugte durch ihr Engagement mit einem breiten Spektrum an Maßnahmen – von flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen, über die Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, bis hin zur gezielten Förderung der Väterbeteiligung und Projekten zur Entlastung bei Nachtdiensten. Die stellt damit die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Vordergrund. Durch die Einführung von Teilzeitmodellen, Telearbeit und eine familienfreundliche Dienstplanung zeigt sich die KAGes als größter Arbeitgeber in der Steiermark seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst und schafft optimale Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Wir sind motiviert, weiterhin innovative Wege zu gehen und in Maßnahmen zu investieren, die im Wohle unserer Mitarbeiter und ihrer Familien stellen“, betont Thomas Bredenfeldt, Direktor für Personal und Recht abschließend.