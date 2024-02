Kampf gegen den Krebs: Kärntner Tierfotografin Caroline gibt nicht auf

Caroline Fiebinger, eine 25-jährige Fotografin aus Klagenfurt, kündigt nach einer herausfordernden Phase ihres Lebens, geprägt von einem schweren Kampf gegen Krebs, ihre Rückkehr in die Welt der Fotografie an. Trotz der schweren Zeiten, die zahlreiche Operationen und Chemotherapien mit sich brachten, hat Caroline nie ihren Lebensmut und ihre Leidenschaft für die Fotografie verloren. Jetzt, gestärkt durch die Erfahrungen und mit einer neuen Wertschätzung für das Leben, ist sie bereit, ihre Karriere mit neuem Fokus fortzusetzen.

„Ein Fenster zu unvergesslichen Momenten“

Nach ihrem intensiven Kampf gegen den Krebs ist Caroline mehr denn je entschlossen, ihre Fähigkeiten und ihre Leidenschaft zu nutzen, um die schönsten Erinnerungen für ihre Klienten zu konservieren. „Ich bin überzeugt, dass jede Aufnahme nicht nur ein Bild, sondern ein Fenster zu unvergesslichen und bedeutungsvollen Momenten ist„, erklärt sie. Mit ihrer Rückkehr in die Fotografie ist Caroline Fiebinger bereit, neue Projekte anzunehmen und ihre Dienste einer breiteren Kundschaft anzubieten. Sie freut sich darauf, die Geschichten ihrer Klienten durch ihre Linse zu erzählen und die Welt mit ihrer Kunst zu bereichern.

©Caroline Fiebinger | Sie hatte schon die verschiedensten Tiere vor der Linse … ©Caroline Fiebinger ©Caroline Fiebinger ©Caroline Fiebinger

Eine neue Liebe entdeckt

Caroline lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren drei geliebten Hunden in Klagenfurt. Ihre tiefe Verbundenheit zur Natur und die Liebe zu ihren Hunden haben ihre künstlerische Richtung stark beeinflusst, erzählt sie. Vor ihrer Erkrankung war Caroline eine enthusiastische Landschaftsfotografin, die es liebte, die atemberaubende Schönheit der Kärntner Landschaften einzufangen. Ihre Reise in die Welt der Tierfotografie begann jedoch mit einer neuen, tiefen Bedeutung, als sie die besondere Verbindung zwischen der natürlichen Welt und tierischen Begleitern entdeckte.

Große Erfolge verzeichnet

Caroline Fiebinger will ihre Fotokunst nutzen, um die unzertrennliche Beziehung und die bedingungslose Liebe zwischen Menschen und ihren Haustieren festzuhalten und das auf so beeindruckende Weise, dass ihre Arbeit sogar im limitierten Buch „Die besten Tierfotos der

Welt“ veröffentlicht wurde. Außerdem war sie Teil der Ausstellung der Kärntner Berufsfotografen 2023 im Klagenfurter Strandbad. Die „Hartlauer Fotogalerie in Linz“ präsentierte zudem eines ihrer Werke im Rahmen der Ausstellung „Viechereien – die wunderbare Welt der Tierfotografie“ in Übergröße.

Jedes ihrer Bilder soll eine einzigartige Geschichte erzählen und die unvergesslichen Momente des Lebens einfangen. Durch ihre Fotografie möchte Caroline Fiebinger die Magie der Natur und die Persönlichkeit jedes Tieres in perfekter Harmonie vereinen, um anderen Menschen Freude zu schenken und tiefe Emotionen hervorzurufen. Auf ihrer Website, oder auf ihrem Instagramkanal, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.