Unbekannte Täter erbeuten Bargeld aus Tresor einer Firma in Grafenstein

In der Nacht vom 16. Februar 2024 auf den 17. Februar 2024 drangen bisher unbekannte Täter in ein Firmenobjekt in der Marktgemeinde Grafenstein, Bezirk Klagenfurt, ein und öffneten einen Tresor. Anschließend brachen sie drei Stück im Tresor verwahrte und versperrte Kassenladen auf und stahlen daraus das darin befindliche Bargeld. Weiters entnahmen sie von einer weiteren jedoch unversperrten Kasse das Bargeld. Danach legten sie die leeren Kassenladen wieder in den Tresor und verschlossen ihn. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.