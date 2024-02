Vermisst: Hast du Christian P. gesehen?

Hall in Tirol

Veröffentlicht am 19. Februar 2024

Der Tiroler war in Innsbruck ansässig. Zuletzt wurde er am 18. November um 22.15 Uhr in seiner Wohnung gesehen. Österreich sucht veröffentlichte die folgende Personenbeschreibung: Er hat keine Haare und ist zwischen 175 und 180 Zentimeter groß. Weiters trägt die vermisste Person einen Drei-Tage-Bart. Besondere Merkmale des Tirolers sind: Blaue Jeans, eine silbergraue Regenjacke der Marke Ecoalf und graue Adidas Sneaker mit orangen Streifen.

Hinweise gesucht!

Die Polizei vermutet einen Unglücksfall. Eine Suchaktion verlief negativ, weshalb die Angehörigen um eine Öffentlichkeitsfahndung ersuchten. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter 059133 – 7110 erbeten.