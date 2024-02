Villacher Ski-Sportlerin bei olympischen Spielen für Gehörlose dabei

Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Skirennläuferin Melissa Köck, Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl und Trainer Jürgen Albel (v.l.)

Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Skirennläuferin Melissa Köck, Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl und Trainer Jürgen Albel (v.l.)

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 11:49 / ©LPD Kärnten

Die Villacher Skirennläuferin Melissa Köck wurde am Montag feierlich von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl verabschiedet. „Die Teilnahme an den Deaflympics 2024 ist eine Auszeichnung, die auf deinen sportlichen Leistungen beruht. […] Ich wünsche dir im Namen der Kärntner Sportfamilie, dass du gesund und mit vielen bereichernden Eindrücken nach Kärnten zurückkehrst“, so Kaiser. Mörtl strich indes die harte Arbeit hervor, die es benötige, um bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Freude bei Villacher Skirennläuferin ist groß

Köck selbst – die von ihrer Familie begleitet wurde – bedankte sich für die Einladung in den Spiegelsaal. „Ich bedanke mich außerdem bei meinem Team und beim Olympiazentrum für das Training“, so Köck. Sie bekam von Kaiser und Mörtl einen gut gefüllten „Kärnten Sport“-Rucksack überreicht.

©LPD Kärnten ©LPD Kärnten