Drogenring gesprengt: Große Mengen Suchtmittel sichergestellt

Durch die umfassenden Ermittlungen konnten insgesamt drei Männer aus dem Bezirk Neunkirchen im Alter von 32, 33 und 36 Jahren, ausgeforscht und ihnen der Handel mit diversen Suchtmitteln zugeordnet werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von März 2023 bis 15. November 2023.

Große Mengen verschiedenster Drogen gefunden

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden, mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich, an den Wohnadressen der Beschuldigten am 15. November 2023 bzw. am 6. Dezember 2023 Hausdurchsuchungen durgeführt. Dabei konnten die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten eine große Menge Suchtmittel in Form von Heroin, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, Cannabiskraut und LSD, sowie suchtmittelhaltige Medikamente im Straßenverkaufswert von insgesamt ca. 80.000 Euro sicherstellen. Weiters wurden diverse Suchtmittelutensilien, ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag, 30 Stück gefälschte Banknoten und ein gefälschtes Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt.

Es folgte die Festnahme

Im Zuge der Amtshandlung am 15. November 2023 leistete der 33-jährige Beschuldigte einen Widerstand, indem er mit einem von ihm gelenkten Pkw auf die Polizeibeamten zufuhr, um sich der Festnahme zu entziehen. Dabei wurde ein Polizist von dem Pkw gestreift und verletzt. Nach kurzer Flucht konnte der 33-Jährige schließlich im Bereich der Neunkirchner Allee, auf Höhe Breitenau angehalten werden. Die drei Männer wurden von den ermittelnden Polizisten im Zuge der Hausdurchsuchung bzw. Vernehmung vorläufig festgenommen. Einer der Beschuldigten zeigte sich zum gewinnbringenden Suchtgifthandel teilgeständig; die beiden anderen waren bei ihrer Einvernahme nicht geständig.

Auch Drogenabnehmer wurden ausgeforscht

Alle drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Durch die akribischen Ermittlungen der Suchtmittelerhebungsgruppe Neunkirchen, konnten folgend neun Suchtmittelabnehmer aus dem Bezirk Neunkirchen ausgeforscht und bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht werden.