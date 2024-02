Tchibo in der Grazer Innenstadt geschlossen: Umbau im Gange

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 15:54 / ©5 Minuten

Die Tchibo Filiale in der Grazer Innenstadt wird ab dem 19. Februar renoviert und plant die Wiedereröffnung am 28. März. Bis dahin wird lediglich der Verkauf von Coffee-to-Go angeboten, die Non-Food-Abteilung bleibt vorübergehend geschlossen. Während dieser Umbauphase steht den Kunden eine Ersatzfiliale in der Stubenberggasse zur Verfügung, lediglich 50 Meter von der aktuellen Filiale entfernt.