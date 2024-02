Solidarität am Grazer Hauptplatz: Kerzen und Blumen für Alexei Nawalny

Beim Erzherzog-Johann-Brunnen am Grazer Hauptplatz bekunden Bürger ihre Solidarität mit dem verstorbenen Oppositionsführer Alexei Nawalny. Trotz der geografischen Distanz zu den Geschehnissen in Russland setzen einige Menschen ein klares Zeichen, indem sie Kerzen und Blumen ablegten.

©5 Minuten

Wer war Nawalny?

Alexei Nawalny, geboren am 4. Juni 1976 in Butyn, Russland, war ein bekannter russischer Oppositionsführer und Anti-Korruptionsaktivist. Seine politische Aktivität begann in den frühen 2000er Jahren, als er begann, Korruption in Russland zu untersuchen und öffentlich anzuprangern.

Nawalnys Kampf gegen Korruption

Nawalny erlangte internationale Bekanntheit durch seinen Blog und seine Online-Enthüllungen, in denen er Fälle von Korruption in der russischen Regierung und Wirtschaft dokumentierte. Seine offene Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin machte ihn zu einer Schlüsselfigur der Opposition.

Vergiftung, Verhaftung und weltweite Trauer

Im August 2020 wurde Nawalny während eines Inlandsflugs in Russland vergiftet und nach einer medizinischen Evakuierung nach Deutschland behandelt. Nach seiner Genesung kehrte er nach Russland zurück und wurde am 17. Januar 2021 bei seiner Ankunft am Flughafen in Moskau verhaftet. Sein Tod am 16. Februar 2024 hat weltweit Trauer und Empörung ausgelöst.