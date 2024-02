Argentinier erlebt dramatische Talfahrt im Zürser Skigebiet

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 19:00 / ©5 Minuten

Am Montag, dem 19. Februar 2024, geriet ein 46-jähriger argentinischer Skifahrer gegen 12.50 Uhr im Schigebiet Zürs in eine bedrohliche Situation. Der Mann war mit seinem Snowboard unterwegs und plante, vom Bergstation der Seekopfbahn talwärts zu fahren. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse verlor er die Orientierung und geriet in Richtung des Tobels „Jazzibach“, wo er nicht mehr weiterkam.

Mutiges Manöver in den Alpen

In einem riskanten Manöver schnallte der 46-Jährige sein Snowboard ab, rutschte mit den Füßen voran in Richtung des steil abfallenden Bachbettes und konnte sich schließlich auf einem kleinen Felsvorsprung im Bachbett stehend an einem Gebüsch festhalten. Sein Begleiter beobachtete den Vorfall und leitete sofort die Rettungskette ein.

Argentinier sicher geborgen

Die Pistenrettung, Bergrettung und Alpinpolizei reagierten schnell auf den Notruf. Mit einem Seil wurde der argentinische Skifahrer gesichert und anschließend erfolgreich zurück auf die Piste gezogen. Glücklicherweise blieb er unverletzt, zeigte jedoch Anzeichen leichter Unterkühlung.