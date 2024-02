Pumptrack in Drobollach wird zum Highlight auf 3000 Quadratmetern

Auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter entsteht in Drobollach ein Pumptrack. Die Eröffnung dieses Großprojekts ist für Mai 2024 geplant.

Ein Pumptrack ist ein asphaltierter Rundkurs, der mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen für Fahrräder, Scooter und Skateboards ausgestattet ist. Dieser Sportplatz auf Rädern wird auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter errichtet und bietet Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit, Fahrtechnik, Action und Spaß zu vereinen.

Damit wird Kärnten noch stärker als Radurlaubsland

positioniert und die regionale Wertschöpfung abseits der Hauptsaison forciert.“ Sebastian Schuschnig

Velosolutions gestaltet das Herzstück von Drobollach

Die Umsetzung dieses Projekts erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Velosolutions“, einem Schweizer Experten für die Planung und Realisierung von Pumptracks, Bike Parks und Trails. Der Pumptrack in Drobollach wird in verschiedene Bereiche unterteilt, darunter ein Kinderbereich für die jüngsten Radfahrer, ein klassischer Pumptrack für BMX-Räder und Mountainbikes sowie eine „Jump Line“ für Adrenalinjunkies.

Investition in Naturerlebnis

Mit einem Investitionsvolumen von rund 600.000 Euro, wovon die Hälfte vom Land Kärnten übernommen wird und die andere Hälfte aus Tourismusmitteln stammt, wird der Pumptrack am Fuße des Mittagskogels direkt am Faaker See zu einer landschaftlichen Traumkulisse. Besonderes Augenmerk wird auf die Integration des Pumptracks in die Natur gelegt. Neben 30 neu gepflanzten Bäumen und der Erhaltung von 1400m2 Grünfläche werden naturbelassene Aufenthaltszonen geschaffen und der Zugang zu frischem Trinkwasser gewährleistet. Die Infrastruktur wird zudem die Möglichkeit bieten, Bikematerial vor Ort auszuleihen, sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten.