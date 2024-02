Schnee in Kärnten: Bis zu 80 Zentimeter auf Pisten prognostiziert

Auch wenn das Wetter im Tal schon an den Frühling erinnert, sind die Nächte auf den Bergen weiterhin kühl genug, um beste Pistenverhältnisse zu bieten. Die Bedingungen auf den höhergelegenen Pisten sind ausgezeichnet. „Die Stimmung unter den Skigebietsbetreibern ist sehr gut und die Skisaison bis Ostern auf Kurs!“, so Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen.

Zwischen 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee am Nassfeld sind durchaus denkbar. GeoSphere Austria

Wetterumschwung am Freitag

Dazu Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria: „Am Freitag ist eine Wetterumstellung mit Neuschnee in Sicht. Ein Tiefdruckgebiet erreicht Kärnten, das feuchte Luft nach Kärnten bringt. Schigebiete wie Heiligenblut, Katschberg, Turracher Höhe, Gerlitzen oder Bad Kleinkirchheim können mit einer Neuschneemenge von bis zu 20-40cm rechnen. Die Schneefallgrenze wird sich auf 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe einpendeln, im Lesachtal, dem Oberen Gail- und Drautal und eventuell auch dem Oberen Mölltal ist mit Schneefall bis in die Niederungen zu rechnen.“

Experten rechnen mit der weißen Pracht

Auf Rückfrage von 5 Minuten ergänzt ein GeoSphere-Experte am Dienstag detaillierter, dass mittlerweile zwischen 1.000 und 1.200 Metern mit bis zu 80 cm Neuschnee am Nassfeld zu rechnen sind. Auch in den tiefergelegenen Gebieten wird es in etwa 10 bis 30 Zentimeter schneien. Aus aktueller Sicht heißt die Prognose also: Wintereinbruch mit Schnee – vor allem auf den Pisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 11:15 Uhr aktualisiert