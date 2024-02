Deutsch mit Graz-Bezug: Unterlagen sollen nützliches Wissen vermitteln

Die Deutsch-Lernunterlagen zu den Themen „Gesundheit in Graz“, „Stadtbibliotheken in Graz“ und „Freizeit in Graz“ werden bereits im Deutschunterricht eingesetzt. Die Reihe der Lernunterlagen mit Graz-Bezug wird nun erweitert um die Ausgaben „Wohnen in Graz“ und „Unterwegs in Graz“. Sie stehen in den Sprachniveaus A1 und A2 zur Verfügung und können in der Print-Ausgabe kostenlos bestellt oder digital heruntergeladen werden.

Über Serviceangebote informieren

Das Integrationsreferat möchte mit diesem Angebot Sprachtrainer:innen, Pädagog:innen und besonders auch Ehrenamtliche in ihrer Lehrtätigkeit unterstützen und Lernenden nützliches Wissen über verschiedene Serviceangebote der Stadt Graz vermitteln. „Die Nachfrage nach den ersten Ausgaben für den Deutschunterricht mit Graz-Bezug ist anhaltend groß – ich freue mich daher sehr, dass sie nun auch weitere Themengebiete umfassen. Den Expertinnen Ursula Strommer-Thier und Ina Holzer-Kontschnik von der Urania Steiermark ist wieder etwas Großartiges und vor allem absolut Nützliches gelungen!“, zeigt sich Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) begeistert.