Aktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen am Neuen Platz

Es ist eine traurige Bilanz: Laut Statistik Austria haben 2021 mehr als ein Drittel aller befragten 15- bis 74-jährigen Frauen in Österreich körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. „Es ist an der Zeit, dass wir alle Verantwortung übernehmen und für eine Gesellschaft einstehen, in der Frauen frei von Angst und Gewalt leben können“, betont die Klagenfurter Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Aus diesem Grund lädt sie gemeinsam mit dem Verein EqualiZ und dem Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt am 23. Februar 2024 zwischen 12 und 13 Uhr alle ein, sich am Neuen Platz in Klagenfurt zu treffen und gemeinsam zu tanzen.

Demonstration der Verbundenheit

Es soll eine Demonstration der Verbundenheit, der Zivilcourage und der Weigerung, Gewalt an Mädchen* und Frauen* als gegeben und normal hinzunehmen, sein. Informationen vor Ort sollen zudem zeigen, wie diese Unterstützung konkret und hilfreich aussehen kann – ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.