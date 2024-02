Bürgerrat präsentiert: Diese örtliche Entwicklung wünscht sich Villach

Was bewegt die Menschen und damit die Gesellschaft wirklich? Welche Möglichkeiten gibt es, die Bürger wieder stärker an Entscheidungen und Gestaltung ihrer Gemeinde mitwirken zu lassen? Der Stadt Villach ist Bürgerbeteiligung sehr wichtig. Speziell in der Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes sollen sich die Villacher stark einbringen. Der Bürgerrat hat bereits von September 2022 bis März 2023 intensiv diskutiert und beratschlagt, Empfehlungen und Vorschläge für das künftige Örtliche Entwicklungskonzept in Workshops erstellt.

Ergebnisse des Dialogprozesses

Die interessanten Ergebnisse dieses breit angelegten Dialogprozesses werden nun am kommenden Montag, den 26. Februar, ab 17 Uhr im lebensRAUM in der Postgasse 6 vorgestellt. Kathrin Stainer-Hämmerle, Professorin an der Fachhochschule, hat den Dialog begleitet und wird gemeinsam mit Mitgliedern des Bürgerrates und Kommunikator Peter Plaikner die Ergebnisse präsentieren. Interessierte Villacher sind herzlich dazu eingeladen. Weil der Platz jedoch beschränkt ist, wird um Anmeldung ersucht.

Informationen zum Termin: Montag, 26. Februar 2024 ab 17 Uhr

lebenRAUM, Postgasse 6

Anmeldungen an [email protected]

Der Eintritt ist frei

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 13:37 Uhr aktualisiert