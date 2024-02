Pistenunfall in Tirol: 86-Jähriger stirbt nach Kollision mit Snowboarder

Ein Skiunfall ereignete sich am Dienstag, dem 6. Februar 2024, gegen 11 Uhr auf der Schönbodenabfahrt in der Axamer Lizum, Tirol, der erst jetzt bekannt wurde. Ein 86-jähriger österreichischer Skifahrer fuhr talwärts, während zur gleichen Zeit ein 24-jähriger britischer Snowboarder dieselbe Piste hinunterfuhr. In einer unglücklichen Kollision kamen beide Wintersportler zu Sturz, als der ältere Mann einen Rechtsschwung machte und der jüngere einen Linksschwung vollzog.

Vergebliche Bemühungen

Der 24-jährige Brite erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich eigenständig in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck. Dort wurde er noch am selben Tag entlassen. Der 86-jährige Österreicher erlitt hingegen schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb er am Montag, dem 19. Februar 2024. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion angeordnet.