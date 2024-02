Hausbau-Boom in der Steiermark? Rückgang der Mietnachfrage um 27 Prozent

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 18:00 / ©Hans/Pixabay

Die Nachfrage nach Mietwohnungen in der Steiermark hat sich im Vergleich zu 2020 um 27 Prozent verringert, während das Angebot um 21 Prozent gesunken ist, so die neueste Datenanalyse von ImmoScout24. Die Mietpreise in der Steiermark stiegen jedoch moderat um 9 Prozent seit 2020.

Steirische Mietpreise unter österreichischem Durchschnitt

Die Mietpreisentwicklung in der Steiermark liegt mit durchschnittlich 12,4 Euro/qm im Jahr 2023 leicht unter dem österreichischen Durchschnitt von 14,6 Euro/qm. Die Preise für Mietwohnungen sind in allen Bundesländern gestiegen, während das Interesse an Mietobjekten im Vierjahresvergleich überproportional zugenommen hat. Die Steiermark zeigt sich hier als Ausreißer mit einer gesunkenen Nachfrage von 27 Prozent.

Steiermark: Niedrigste Steigerung der Mietpreise seit 2020

Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24, betont die Verschiebung vom Kauf- zum Mietinteresse: „Wir sahen zuletzt eine klare Entwicklung weg von Kaufimmobilien hin zu Mietimmobilien. Insofern gilt es die Entwicklung im laufenden Jahr zu beobachten, speziell, ob in der zweiten Jahreshälfte das Kaufinteresse wieder anzieht und damit den Mietmarkt etwas entlastet.“ Die niedrigste Steigerung der Mietpreise seit 2020 verzeichnet die Steiermark mit 9 Prozent.