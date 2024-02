Tragischer Unfall auf A9: Eine Person tot, Einsatzkräfte noch vor Ort

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 07:58 / ©5 Minuten

Laut ersten Informationen soll sich der Unfall gegen 6.30 Uhr im Kienbergtunnel in Fahrrichtung Linz ereignet haben. Ein Lastwagen soll in ein Auto gekracht sein. Wie Medien berichten, soll dabei eine Person tödlich verletzt worden sein. Der Einsatz läuft, die Autobahn soll laut derzeitigem Stand in Fahrrichtung Linz noch für etwa eine Stunde gesperrt sein.