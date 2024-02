Tierheim „Arche Noah“ bald im Fokus von bekannter Show

Am Montag, den 26. Februar 2024 kommt der bekannte Moderator Andi Knoll nach Graz und besucht dort die „Arche Noah“. Bei seinem Format „Knoll packt an“ ist der Name Programm und genau das wird er nächste Woche auch beim Grazer Tierheim machen – anpacken! Jede Woche wird im Rahmen seiner Ö3 Vormittagsshow ein anderer Arbeitsplatz in Österreich vorgestellt. „Wir freuen uns schon riesig auf den gemeinsamen Tag und sind schon sehr gespannt darauf“, so die „Arche Noah“.