Kunst-Installation in Villach zeigt „gesellschaftlichen Missstand“ auf

Seit Kurzem ist in Villach mit dem Projekt „Kunst. Kultur. Demokratie. Obdach“ eine Videoinstallation des Künstlers Marko Lipuš zu sehen. Die „schau.Räume“ befinden sich an der Draupromenade, dem Schaufenster des Carinthischen Sommers in der Lederergasse und dem Fenster des Museums der Stadt in der Widmanngasse werden mit den Videos bespielt. „Ich reagiere mit dieser Installation auf den gesellschaftlichen Missstand, dass Wohnungslose in der öffentlichen Wahrnehmung nicht existent sind und ihre Situation aus dem öffentlichen Bewusstsein ausgeblendet werden. Mit dem Projekt lenke ich das Augenmerk auf die damit verbundene soziale Ungleichheit und möchte Solidarisierung hervorrufen“, so Lipuš.

Ausgezeichnet und gefördert

Die Kärntner Kulturstiftung hat die Präsentation – die bereits in Wolfsberg und Klagenfurt zu sehen war – ausgezeichnet und gefördert. „Als Kulturstadt Villach freuen wir uns, dieses prämierte Kunstprojekt zeigen zu können. Als Stadt wollen auch wir hinschauen und scheuen uns nicht, dieses sensible Thema zu präsentieren“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Sie ist auch Sozialreferentin und weiß um die oft prekären und grenzwertigen Situationen, in denen sich Menschen befinden können. „Als Stadt versuchen wir abzufedern, haben ein Hilfspaket, das vom Wohnschirm über Kautionsdarlehen, Notschlafstelle bis hin zur Betreuung durch unsere Sozialarbeiter reicht.“