Zecken bereits aktiv! Steiermark startet große Schutz-Impfaktion

Daher lädt das Land Steiermark auch in diesem Jahr wieder zur Zeckenschutz-Impfung ein „Überprüfen Sie ihren Impfstatus schon jetzt. Es sind kleine Tiere, aber eine große Gefahr, doch die Zecken-Impfung schützt davor. Mit der Zeckenschutz-Impfaktion des Landes und dem breiten Angebot durch die niedergelassenen Ärzte bieten wir den Steirern ein niederschwelliges Angebot sich vor FSME zu schützen”, betont Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. Auch Klubobmann Hannes Schwarz ergänzt: „Mit dem Einzug des Frühlings und den steigenden Temperaturen zieht es uns ins Freie – eine Zeit, die wir nach langen Wintermonaten herbeisehnen. Doch diese Freude am Erwachen der Natur birgt auch Risiken.“

Bis Ende Juli 2024

Seit Anfang Februar wird in der Steiermark die Zeckenschutz-Impfaktion durchgeführt. Bis zum 25. Juli 2024 wird in den Sanitätsreferaten der Bezirkshauptmannschaften, im Gesundheitsamt des Magistrats Graz und in der Impfstelle der Landessanitätsdirektion geimpft. Im Rahmen dieser Zeckenschutz-Impfaktion des Landes Steiermark kostet der Impfstoff für Kinder bis 16 Jahre 22 Euro und für Erwachsene 22,50 Euro. Zudem führen auch niedergelassene Ärzte, vor allem jene für Allgemeinmedizin, selbstverständlich die FSME-Impfung durch und überprüfen den Impfstatus.