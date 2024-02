Champions-League Feeling in Graz: ATSE bereits fürs Halbfinale

An packenden und rassigen Szenen wird es nicht mangeln.

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 18:11 / ©Martin Hirtenfellner

Gespielt wird auch dieses Duell im Champions Hockeyleague Format. Das heißt, eine Entscheidung gibt es erst nach dem Hin- und Rückspiel. Der ATSE Graz geht, aufgrund der starken Leistungen und dem Aufstieg gegen Kufstein, mit breiter Brust in dieses Duell. Die Favoritenrolle liegt jedoch bei den Gästen. Der ATSE hat in diesem Spiel nichts zu verlieren und hofft, an die starken Leistungen vom Viertelfinale anknüpfen zu können. Dann ist den Eggenbergern durchaus ein Erfolg zuzutrauen.

VIP Tribüne in wenigen Stunden ausgebucht

Playoff Feeling gibt es aktuell in Graz, den die Nachfrage nach Karten ist für eine Drittligapartie beachtlich. So war die VIP Tribüne in weniger als 36 Stunden ausgebucht. Auch aus Kapfenberg wird der ein oder andere Fanbus anreisen. Dem ATSE werden, wie gewohnt, viele ehemalige Spieler die Daumen drücken und besonders freut man sich auf Franz Voves, der dem Spiel seines Teams beiwohnen wird.

©Martin Hirtenfellner Stefan Trost (ATSE) und Kevin Moderer (KSV) im Zweikampf.