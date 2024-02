Diese Theater-Vorstellungen erwarten Villachs Kinder

Kleine Geschichten aus wenigen Worten – Ein Stück für Wimmelforscher In unserer Welt ist ganz schön viel los! Ob im Wald, in der Stadt, auf dem Spielplatz oder am Strand. Aber was passiert, wenn eine Ärztin plötzlich im Wald landet oder sich ein Bäcker im Schwimmbad verirrt? In dem wandelbaren Bühnenbild hat die Fantasie freien Lauf – und es kann dann auch selbst von den Kindern erkundet werden.