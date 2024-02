AK-Wahl in Kärnten: Diese sechs Listen stehen am Wahlzettel

Im März wählen die Mitglieder der Arbeiterkammer die neue Vollversammlung. Zur Wahl stehen sechs Listen, darunter die Sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen (FSG), die Freiheitlichen Arbeitnehmer, die Kärntner Arbeitnehmer:innen (FCG – ÖAAB), die Alternativen, Unabhängigen Gewerkschafter*innen Kärnten (AUGE/UG), der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) und die Allgemeine Liste Gesundheitspersonal (ALG).

Die Spitzenkandidaten

Die FSG wird erneut vom amtierenden AK-Präsidenten Günther Goach angeführt, der seit 2002 im Amt ist. Er fordert vor allem angesichts der Teuerung Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In dieselbe Kerbe schlägt auch der Spitzenkandidat der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Manfred Mischelin, der allerdings vor allem die CO₂-Steuer und die ORF-Haushaltsabgabe anprangert. Als Kandidat „für die Fleißigen“ lässt sich Christian Struger (FCG) plakatieren, „mehr Netto vom Brutto“ lautet eine seiner Forderungen. Roland Ressmann von den Unabhängigen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern will eine generelle Arbeitszeitverkürzung, Cristina Tamas (GLB) ein „entgeltfreies Energie-Ticket für alle“ und ALG-Spitzenkandidatin Roswitha Tomic setzt auf die Wahrung der Rechte des Gesundheitspersonals.

Letzte AK-Wahl 2019

Die FSG war als klare Siegerin aus der letzten Wahl im Jahr 2019 hervorgegangen: 77,6 Prozent der Stimmen bedeuteten einen Zuwachs um 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl im Jahr 2014. Die Freiheitlichen legten 2019 um 4,6 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent zu, der ÖAAB verzeichnete 5,7 Prozent (plus 0,5), die Grünen und Unabhängigen landeten bei 2,6 Prozent (minus 2,8). 2019 trat auch noch der Gewerkschaftliche Linksblock an, mit einem Prozent der Stimmen verpasste die Fraktion aber den Einzug in die Vollversammlung. Nicht mehr kandidiert hatte 2019 das BZÖ, das bei der Wahl 2014 zwei Mandate errungen hatte.

Gewählt wird die neue Vollversammlung

In der aktuellen Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten entfallen von den 70 Sitzen 56 auf die FSG, die Freiheitlichen sind mit neun Mandataren vertreten (plus drei), der ÖAAB mit vier (plus eins). Die Grünen und Unabhängigen verloren zwei Mandate und sind aktuell nur noch mit einem Mandatar in der Vollversammlung vertreten – sie treten heuer nur mehr als „Alternative, Unabhängige Gewerkschafter*innen“ an. Im Vorstand der Arbeiterkammer stellt die FSG aktuell zehn Mandatare, die Freiheitlichen einen. Zurückgegangen war 2019 die Wahlbeteiligung, und zwar auf 38,5 Prozent – 2014 waren es noch 40,8 Prozent. (APA / red. 23.02.2024)

