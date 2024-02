Anklage: Seh- und gehbehinderte Frau in Villach ausgeraubt

Auf frischer Tat ertappten Polizeibeamte am 8. September 2023 einen damals 18-jährigen Bosnier bei einem Autoeinbruchsdiebstahl in Villach. Bei nachfolgenden Ermittlungen konnten ihm nicht nur weitere Einbruchsdiebstähle in diverse Autos nachgewiesen werden, er soll wenige Tage zuvor – und zwar am 6. September 2023 – auch eine seh- und gehbehinderte Frau in der Unteren Fellach in Villach ausgeraubt haben.

Frau mit Rollator zu Boden gestoßen

Wie 5 Minuten berichtet, spazierte die Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, am Morgen gemeinsam mit einer Betreuerin entlang des südlichen Drauufers, als der Tatverdächtige ihr plötzlich den Rucksack vom Rollator gerissen haben soll und ihr einen Stoß versetzte, sodass sie zu Boden stürzte. Es gilt die Unschuldsvermutung. Den Rucksack selbst fand man wenig später im Nahbereich wieder. Gestohlen wurde daraus allerdings nichts. Glücklicherweise wurden weder die 57-Jährige noch ihre Begleiterin bei dem Vorfall verletzt.

Gerichtsverhandlung steht bevor

Am kommenden Montag, dem 26. Feber 2024, muss sich der Angeklagte nun wegen Raub sowie Diebstahls durch Einbruch vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Den Vorsitz übernimmt Richter Michael Schofnegger.