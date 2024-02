Gas-Alarm im Montafoner Hotel: Kältemittel trat aus

Gegen 10.35 Uhr entstand in der Kältezentrale eines Hotels in Tschagguns, Vorarlberg, ein Leck in einer Kupferleitung des Kältekreises für die Tiefkühlzelle des Hauses. Aus dieser Leitung traten in etwa 4,5 Kilogramm Kältemittel aus. Nach dem Alarm begaben sich sechs Mitarbeiter des Hotels in den Keller.

Keine Gefahr für Hotelgäste

Als sie den Technikraum betraten, kamen sie mit dem Kältemittel in Kontakt. Die sechs Personen wurden vorsorglich in die Spitäler nach Bludenz und Feldkirch verbracht. Ob und wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die in etwa 150 Hotelgäste mussten nicht evakuiert werden und der Hotelbetrieb lief ungehindert weiter. Das Leck wird nun durch einen Kältetechniker der verantwortlichen Firma behoben.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren Tschagguns und Bludenz sowie eine Betriebsfeuerwehr waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren die Rettung, ein Notarztteam sowie die Bundespolizei und ein Landeschemiker in Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2024 um 17:24 Uhr aktualisiert