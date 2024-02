Mord-Alarm: DJ aus Österreich in Thailand getötet

Der Österreicher, 42 Jahre alt, lebte bereits seit Jahren in Thailand und war unter anderem auch als DJ dort tätig. Am gestrigen Donnerstag, dem 22. Feber, wurde der Austro-DJ tot neben einer Straße in der Nähe seines Hauses aufgefunden. Thailändischen Medienberichten zufolge soll er durch stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf und im Gesicht ein schweres Trauma erlitten haben.

Verdächtiger festgenommen

Ein Verdächtiger, ein 37-Jähriger, soll bereits festgenommen werden sein. Dieser dürfte ein Freund des Österreichers gewesen sein. Ein Geständnis habe er bereits abgelegt. Laut den Medien soll es zwischen den beiden nach einer Party zu einem Streit gekommen sein.