Drei tote Frauen: Messer-Attacke in Sex-Studio

Fünf Todesopfer brachte der heutige Freitag in Wien zutage. Nachdem eine Mutter (51) und ihre Tochter (13) getötet wurden, kam es am Freitagabend in einem Erotikstudio in Wien-Brigittenau zu einer Messer-Attacke. Wie die „Krone“ berichtet, erlitten drei Angestellte tödliche Verletzungen. Ein Tatverdächtiger bereits festgenommen. Die Tatwaffe hatte er bei sich.