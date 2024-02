Schwerer Crash auf der Inntalautobahn: Alkolenker übersieht Stauende

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 07:20 / ©5 Minuten

Es sollte eine ganz normale Fahrt auf der Inntalautobahn in Kundl werden, doch für mehrere Verkehrsteilnehmer endete der Freitagabend, dem 23. Februar 2024, in einem wahren Albtraum. Ein 68-jähriger Österreicher verlor gegen 28.30 Uhr die Kontrolle über seinen Klein-Lkw und donnerte ungebremst in das Stauende. Die Folgen waren verheerend.

60-jährige Beifahrerin erleidet Verletzungen

Besonders tragisch: Im Pkw eines 62-jährigen Mannes, der vom Aufprall getroffen wurde, befand sich auch eine 60-jährige Beifahrerin, die Verletzungen unbestimmten Grades davontrug. Die Rettungskräfte waren rasch zur Stelle, um medizinische Hilfe zu leisten und den Unfallort zu sichern.

Alkotest verlief positiv

Bei dem Unfallverursacher wurde im Anschluss ein positiver Alkoholtest durchgeführt. Der 68-Jährige verlor nicht nur die Kontrolle über sein Fahrzeug, sondern offenbar auch über seinen Alkoholkonsum. Als Konsequenz wurde ihm der Führerschein entzogen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ist bereits auf dem Weg.