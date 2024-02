Kosovo & Steiermark: Graz wird zum Hotspot der Diplomatie

Ein bedeutendes Treffen fand am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, im Grazer Landhaus statt, als Werner Amon, Landesrat für Europa und Internationale Beziehungen, Bildung und Personal, die kosovarische Vizepremierministerin und Außenministerin Donika Gërvalla Schwarz empfing. Die Gespräche konzentrierten sich darauf, die Beziehungen zwischen der Steiermark und der Republik Kosovo zu vertiefen.

Zukunftspläne in Graz

Die Delegation erörterte Möglichkeiten für ein Arbeitsübereinkommen in den Schlüsselbereichen Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Die Vizepremierministerin, die seit 2021 im Amt ist, zeigte während des Treffens auch das Interesse des Kosovo am Beitritt zur Alpen-Adria-Allianz.

© Land Steiermark/Robert Binder Die kosovarische Vizepremierministerin Donika Gërvalla Schwarz (l.) war zu Gast bei Landesrat Werner Amon (r.) im Grazer Landhaus.

Kosovo feiert 16 Jahre Unabhängigkeit

„Die Republik Kosovo ist seit 16 Jahren ein unabhängiger Staat und der jüngste in Europa. Im Kontext der Westbalkanstrategie wird der Kosovo zunehmend zu einem wichtigen Partner für die Steiermark. Ich danke Vizepremierministerin Donika Gërvalla Schwarz für ihren Besuch in Graz und den wertvollen Austausch“, betonte Landesrat Amon.

Feierlicher Empfang in Wien

Bereits am Tag zuvor nahm Amon an einem Empfang im Haus der Industrie in Wien teil, den Albinot Bimbashi, der Botschafter der Republik Kosovo in Wien, anlässlich des 16. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo veranstaltete. Gërvalla Schwarz begleitete ihn zu diesem festlichen Anlass.