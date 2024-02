10-jährige Lea ist verstorben: „Warum so ein junger Mensch?“

So traurig!

Lea war 10 Jahre alt. Sie sehnte sich damals nach einem Besuch auf einem Pferdehof. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Deborah, Daniela & Florian wurden liebevoll von den Pflegerinnen und Schwestern empfangen und konnten Lea eine Freude machen.

„Wir werden dich immer in Erinnerung und im Herzen weiterleben lassen“

Stundenlang durfte Lea die Natur genießen, die Pferde bestaunen und ihre Familie um sich haben – eine kostbare Auszeit von der Krankenhausroutine. Zum Abschluss erhielt sie einen Geschenkskorb von Romana und ihrem Team von der Caritas OÖ. In tiefer Trauer teilen die Rollenden Engel mit, dass Lea vor wenigen Tagen verstorben ist. „Du bist eine der ganz jungen Fahrgäste von uns gewesen und wir werden dich immer in Erinnerung und im Herzen weiterleben lassen“, so die Rollenden Engel auf Facebook.