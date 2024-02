Chlorgasaustritt im Hallenbad löst Einsatz aus

Auf dem Weg dorthin riefen sie die Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex-GmbH und Co. als zusätzliche Unterstützung. An der Einsatzstelle untersuchte ein Spezialteam den Raum mit den Chlorgasflaschen. Gleichzeitig wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. So sollte niemand in die Gefahrenzone gelangen. Sie stellten einen Chlorgasaustritt aus zwei Flaschen fest. Die Flaschenventile wurden sofort geschlossen und der Raum wurde belüftet. Der Chlorgaswert sank allerdings nicht auf einen normalen Wert. Deshalb riefen sie die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zur Überprüfung. Im Einsatz waren Teams aus Veitsch-Ort und Kapfenberg Stadt, insgesamt 26 Einsatzkräfte. Auch das Rote Kreuz und die Polizei Veitsch waren vor Ort.

©BFVMZ/FF Veitsch Ort ©BFVMZ/FF Veitsch Ort