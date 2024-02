Sicherheitscheck am Schöckl: Jährliche Überprüfung der Seilbahn steht an

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Schöckl Seilbahn weiterhin zu gewährleisten, steht ab dem 26. Februar wieder die alljährliche Revision an. Der Maschinist Alexander Kaiser und sein Team prüfen jede Komponente der Bahn gründlich, um den Fahrgästen auch in Zukunft ein unbeschwertes Gipfelvergnügen zu ermöglichen.

© Stadt Graz/Foto Fischer

Bergbahn im Rundum-Check

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Revision werden sämtliche Aspekte der Seilbahn genauestens unter die Lupe genommen. Die Überprüfung dauert vom 26. Februar bis zum 23. März an. Während dieser Zeit bleiben die Gastrobetriebe am Schöckl für Bergbegeisterte geöffnet. Wer den Berg zu Fuß erklimmt, kann sich also auch in gastronomischer Hinsicht belohnen lassen.