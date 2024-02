„ParksArt“ in der Griesgasse schließt mit heutigem Tag seine Türen

Veröffentlicht am 25. Februar 2024, 10:08 / ©Screenshot "google streetview"

In der Griesgasse verabschiedet sich heute das beliebte Lokal „ParksArt“, das seit Jahren Anlaufstelle für Vegetarier und Freunde innovativer Küche war. Nino Berger und sein Team, die das Lokal 2018 übernahmen, schließen mit heutig Tag die Pforten, wie „der Grazer“ berichtet. Während das „ParksArt“ in der Griesgasse schließt, bleibt das „Parks“ in der Grazer Zinzendorfgasse geöffnet.