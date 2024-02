Rückruf: Bei dieser Wärmeflasche gehst du ein Sicherheitsrisiko ein!

Billa hat beschlossen, die Tchibo-Schulterwärmflaschen zurückzurufen. Es wurde festgestellt, dass diese nicht auf die übliche Weise wie herkömmliche Wärmflaschen befüllt werden sollten. Obwohl die korrekte und sichere Befüllung der Wärmflaschen in der Gebrauchsanleitung genau beschrieben ist, besteht dennoch ein Sicherheitsrisiko bei Kontakt mit heißem Wasser. Daher wird von der Verwendung dieses Produkts abgeraten.

Rückgabe

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Kunden, die bereits betroffene Produkte erworben haben, können diese ab sofort auch ohne Kassenbon in den Billa-Filialen zurückgeben. Zusätzlich ruft Eduscho auch die gleichen Tchibo-Schulterwärmflaschen in Weiß zurück. Kunden haben die Möglichkeit, diese Artikel auch per Post an Eduscho (Austria) GmbH, Tchibo 1, 4005 Linz, zurückzusenden. Die Kosten für die Rücksendung übernimmt Tchibo. Kunden, die keinen Tchibo-Retourenschein mehr haben, können den portofreien Versand der Post nutzen oder über einen bereitgestellten Link ein Retouren-Etikett anfordern.

Infos zum Produkt: Produkt: Tchibo Schulter-Wärmeflasche Katzendesign

VEAN: 4063676725901

Charge: Gesamter Warenbestand Artikel in Weiß: Artikelnummer: 673660

Bestellnummer: 191306 Artikel in Blau und Katzenform: Artikelnummer: 672590 („Katze“)

Bestellnummer: 190562 („Katze“)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2024 um 12:24 Uhr aktualisiert