Spielkonsolen-Diebe schlugen in Klagenfurt zu

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 14:56 / ©Montage: Pexels/ Canva

Bislang unbekannte Täter brachen in Klagenfurt im Zeitraum von Freitag, dem 24. Feber, bis Montag, dem 26. Feber, in ein Videospiel-Geschäft ein, indem sie eine Fensterscheibe beschädigten. Bei dem Einbruch erbeuteten sie eine Spielkonsole. „Der durch die Tat verursachte Gesamtschaden steht noch nicht fest“, so die Polizei.