Lebensretter hinterlässt drei minderjährige Kinder: So kannst du helfen

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 08:59 / ©Pixabay / Rotes Kreuz Kärnten

Auch das Rote Kreuz Kärnten trauert um ihren langjährigen Kollegen Christian, der leider völlig unerwartet verstarb. Für die Familie hat die ÖH FH Kärnten bereits einen Spendenaufruf gestartet, nun hat auch das Rote Kreuz noch ein Spendenkonto eingerichtet.

Christian hatte drei minderjährige Kinder

„Wir trauern noch immer um unseren lieben Kollegen Christian Poznic, der völlig unerwartet von uns gegangen ist. In diesen herausfordernden Zeiten möchten wir seine Familie – seine Frau und ihre drei minderjährigen Kinder – die gerade dabei sind, ein Eigenheim zu errichten, nach besten Kräften unterstützen“, heißt es in dem berührenden Posting der Lebensretter. Sie haben daher ein Spendenkonto eingerichtet. „Jede Hilfe trägt dazu bei, die Last für Christians Familie ein wenig zu lindern. Wir danken euch für eure Unterstützung.“