Sturz im Funpark: Urlauber per Heli ins Krankenhaus geflogen

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 17:50 / ©Thomas Kaiser

Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, gegen 10 Uhr kam ein 17 Jahre alter ungarischer Staatsangehöriger in einem Villacher Skigebiet zu Sturz. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Funparks, der durch einen Zaun abgegrenzt ist. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das Landeskrankenhaus Villach geflogen.