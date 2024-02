Viral: Posting über Grazer Rassismus-Eklat lässt Wogen hochgehen

Mehrere Leser aus Graz haben uns gestern auf einen schockierenden Diskriminierungs-Fall aufmerksam gemacht: Ein Beitrag auf „Reddit“ (es handelt sich dabei um eine Social Media Plattform) lässt derzeit die Wogen hochgehen. Rund 1.000 Mal wurde der Beitrag bereits geteilt, der einen schweren Fall von Rassismus vermuten lässt. Eines ist klar, die Nutzer solidarisieren sich mit dem betroffenen Paar, das allen Anschein nach mit einer schlimmen Diskriminierung konfrontiert wurde.

„Super, was sollen wir mit einer Schleiereule“

Demnach soll die Freundin des Reddit-Users, die ein Kopftuch trägt, sich bei einer Grazer Apotheke beworben haben. Die schockierende Antwort darauf: „Super, was sollen wir mit einer Schleiereule? Ein Wahnsinn, gibt es auch noch Österreicher?“ Viele Grazer drücken ihren Unmut über den Vorfall aus. „Schrecklich und geht gar nicht“, heißt es unter den Kommentaren.

©Screenshot Reddit

„Komplett aus dem Zusammenhang gerissen“

5 Minuten begann sofort mit der Recherche. Seitens der erwähnten Apotheke teilt man auf Anfrage von 5 Minuten mit, dass sie von dem „Posting wissen“. Weder wurde der Vorfall bestritten noch bestätigt. Die Email sei jedoch „komplett aus dem Zusammenhang gerissen.“ Mit der Leitung der Apotheke konnte man uns für weitere Rückfragen jedoch nicht verbinden und es wurde wieder aufgelegt. Seitens der Apotheke gibt es zum geschilderten Fall auf Reddit keine weiteren Erklärungen.

Update, 10 Uhr: Fall wurde dm Disziplinarrat gemeldet

Weitere Recherchen bei der steirischen Apothekenkammer zeigen jedoch: „Wir beschäftigen uns aktuell mit der Causa.“ Man bedauere den Vorfall zutiefst. „Wir distanzieren uns in aller Form von jeglichen kulturell, religiös oder sonstigen weltanschaulich motivierten Diskriminierungen. Als Vertretung eines toleranten und weltoffenen Berufsstandes verurteilen wir rassistisches Verhalten aufs Schärfste. Derartige Aussagen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, sind vollkommen inakzeptabel und mit den Grundsätzen des Apotheker-Berufsstandes in keiner Weise vereinbar„, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Apothekerkammer gegenüber 5 Minuten. Der Fall wurde bereits beim Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus wolle man die Apothekerin und die Bewerberin zu einem gemeinsamen klärenden Gespräch in die Apothekerkammer Steiermark einladen. „Im Namen der steierischen Apothekerinnen und Apotheker entschuldigen wir uns hiermit aufrichtig bei der Bewerberin“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 10:09 Uhr aktualisiert