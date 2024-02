MS Landskron setzt Fit4Future-Day als erste Kärntner Mittelschule um

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 08:38 / ©LPD Kärnten/Höher

Bei einem Schulbesuch überzeugte sich Landeshauptmann Peter Kaiser, wie die Nachhaltigkeitsziele in den schulischen Alltag integriert werden und Lösungsvorschläge in Form von Schulprojekten erarbeitet werden. LH Peter Kaiser war von dem Engagement der Schülerinnen und Schüler begeistert. „Wir sitzen alle im selben Boot, auch wir haben die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unserem Regierungsprogramm zu Grunde gelegt. Mit den Projekten, die ihr gemeinsam erarbeitet, erfüllt ihr die Nachhaltigkeitsziele mit Leben und nehmt so eine Vorbildfunktion ein“, sagte Kaiser. Im Zuge eines Rundganges durch die teilnehmenden Klassen präsentierten die Schülerinnen und Schüler dem Landeshauptmann ihre Projekte. Die Bandbreite reichte von der gesunden Jause, über ein Projekt zur Mülltrennung bis hin zu konkreten Handlungsvorschlägen für die Heimatgemeinde.

Fit4Future-Day an der MS Landskron

Die MS Landskron ist die erste Kärntner Mittelschule, die das Lernformat Fit4Future-Day umsetzt. An dem Projekt, das dieses Schuljahr gestartet ist, nehmen 90 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen teil. Der Fit4Future-Day wird jeden Mittwoch veranstaltet. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres ein „Zukunftszertifikat“. Initiiert wurde das Projekt, das mit dem Villacher Klimaschutzpreis für Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde, von Schulleiterin Michaela Scheurer und Monika Maginter.