Pflege: Graz hat so viele Auszubildende wie noch nie

Von 299 im Jahr 2019 konnte man die Anzahl auf etwa 600 im Jahr 2023 steigern, heißt es heute in einer Aussendung. Dafür wurde von den Mitarbeitern das Konzept der zentralen Praktikumskoordination und Praxisanleitung entwickelt, durch welches die Auszubildenden während der Zeit in den GGZ gut begleitet werden.

„Es warten anspruchsvolle und komplexe Situationen“

„Ein aufmerksamer Start in die neue Umgebung und die Möglichkeit, reichlich praktische Erfahrungen zu sammeln, sind Wünsche aller Auszubildenden, sobald ein neues Praktikum beginnt“, weist Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) auf die Wichtigkeit einer guten Praktikumsstelle hin. „Auf die Auszubildenden warten anspruchsvolle und komplexe Situationen. In den GGZ haben sie von Anfang an eine direkte Ansprechperson vor Ort, die sie unterstützt und gemeinsam Lösungen erarbeitet“, erklärt Pflegedienstleiter Jörg Hohensinner den zentralen Ansatz der zentralen Praktikumskoordination und Praxisanleitung.